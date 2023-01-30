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Пакистан

Жертвами теракта в пакистанском Пешаваре стали десятки людей

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 Euronews
Пешавар, Пакистан
Пешавар, Пакистан   -   Авторское право  Zubair Khan/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

По меньшей мере 32 человека стали жертвами взрыва в мечети в пакистанском городе Пешавар. Порядка 150 получили ранения. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы в мечети, где находилось много людей, в том числе сотрудники полиции и военнослужащие.

На месте взрыва идут спасательные работы. Они осложняются тем, что взрывная волна разрушила крышу мечети. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Как сообщают региональные СМИ, ответственность за нападение взяла на себязапрещенная в в стране группировка "Движение талибов Пакистана". Они ведут борьбу за более строгое соблюдение исламских законов в Пакистане, освобождение членов группировки, находящихся в тюрьмах, и сокращение военного присутствия в бывших племенных регионах страны.

Власти Пешавара ввели режим ЧС в области оказания медицинской помощи во всех больницах города.