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Испания

На Мальорку пришла настощая зима

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 Euronews
Снег на Мальорке
Снег на Мальорке   -   Авторское право  Francisco Ubilla/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

На Балеарские острова, пусть ненадолго, но заглянула настоящая зима. Снегопад, обрушившийся в минувшие выходные на Мальорку, придал популярному у туристов острову особое очарование.

Из-за непогоды власти были вынуждены перкрыть 37 километров автомобильных дорог в районе гор Трамонтана. Это, впрочем, не помешало местным жителям направиться в горы, чтобы увидеть снег, выпавший на высоте более 600 метров.

"Трассы были закрыты, и нам пришлось начинать прогулку возле Льосеты. Мы поднялись где-то на 1000 метров, чтобы коснуться снега".

"Теперь, с изменение климата, становится все сложнее увидеть снег, поэтому когда он выпадает, мы должны этим насладиться".

По данным испанского Государственного метеорологического агентства, в Астурии, Кантабрии, Кастилии и Леоне, Стране Басков и Риохе был введен желтый уровень опасности. Больше других областей от непогоды пострадало автономное сообщество Каталония.