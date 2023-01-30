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Германия

Канцлер ФРГ Шольц: Германия не собирается поставлять Украине истребители

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 euronews
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять истребители Украине.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет поставлять истребители Украине.   -   Авторское право  AFP

Германия не станет поставлять истребители Украине, заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне призывов президента Зеленского к Западу еще больше вооружить Украину для сопротивления в войне с Россией.

После долгих колебаний в минувшую среду, 25 января Берлин решил отправить 14 танков Leopard в Украину, разрешив другим странам, в арсенале которых есть эти немецкие бронемашины, последовать этому примеру.

В воскресенье в интервью газете Tagesspiegel о своей реакции на просьбу Киева получить от Запада истребители Олаф Шольц сказал:

Вопрос об истребителях даже не встаёт. Я могу лишь посоветовать не ввязываться в постоянный торг за оружие, когда речь идет о [всё новых] системах вооружения.
Олаф Шольц
канцлер Германии

"Как только решение (о танках "Леопард") было принято, в Германии тут же начались новые дебаты" о новых постевках оружия. Это "несерьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", - добавил Шольц.

Решение отправить немецкие танки в Украину сопровождалось аналогичным решением Соединенных Штатов поставить украинской армии танки "Абрамс" американского производства. После этого, обратившись к Берлину и Вашингтону со словами благодарности, президент Украины Владимир Зеленский тут же потребовал еще больше оружия, включая истребители и ракеты дальнего радиуса действия.

В интервью Tagesspiegel Олаф Шольц в очередной раз предостерегает от "риска эскалации" в отношениях с Москвой:

Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим подобной эскалации.
Олаф Шольц

По словам Шольца, необходимо поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Последняя встреча лидеров двух стран состоялась в начале декабря. "Я собираюсь снова поговорить с Путиным по телефону", - заявил Шольц, не уточняя сроков.

"Но, разумеется, совершенно ясно, что пока Россия продолжает вести войну, постоянно атакуя [Украину], нынешнее положение дел не изменится", - заключил кнцлер ФРГ.