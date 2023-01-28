Второй тур президентских выборов в Чехии

Граждане Чехии голосуют во втором туре президентских выборов. Избирательные участки открылись в пятницу, итоги будут объявлены в субботу вечером.

Во второй тур вышли генерал в отставке, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии, популист и миллиардер Андрей Бабиш.

По данным соцопросов, фаворитом гонки является Петр Павел — проевропейский политик, выступающий за продолжение членства в Евросоюзе и поддержку Украины.

Евроскептика Андрея Бабиша поддерживает действующий президент Чехии Милош Земан. При этом оба кандидата — выходцы из коммунистической партии.

Избирательная кампания сопровождалась скандалами и распространением дезинформации.

Должность президента в Чехии — церемониальная, внешнюю и внутреннюю политику станы определяет правительство.