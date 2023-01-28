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Чехия

Президентские выборы в Чехии: заключительный день голосования

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 Alexander Kazakevich
Пётр Павел и Андрей Бабиш голосуют на избирательных участках, коллаж.
Пётр Павел и Андрей Бабиш голосуют на избирательных участках, коллаж.   -   Авторское право  AP Photo/Petr David Josek, Marko Drobnjakovic

В Чехии завершается голосование во втором туре президентских выборов. Фаворитом гонки считается отставной натовский генерал Пётр Павел, который выступает с проевропейской либеральной повесткой.

Его соперник – бывший премьер-министр популист Андрей Бабиш. По версии Forbes, он занимает пятую строчку в списке богатейших людей в стране. Оба финалиста проголосовали ещё в пятницу – в день открытия избирательных участков.

Аналитики ожидают высокую явку: кампания между двумя турами сопровождалась скандалами, дезинформацией, хакерскими атаками и угрозами в адрес кандидатов.

Согласно чешской конституции, президенту отведена в основном церемониальная роль, внешнюю и внутрненную политику определяет премьер-министр. Тем не менее именно глава государства назначает правительство, главу Центробанка, членов конституционного суда, а также командует вооруженными силами.

Итоги голосования станут известны вечером в субботу.