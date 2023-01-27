Грязный воздух Скопье

Cтолица Северной Македонии зимой зачастую попадает в список самых загрязненных городов Европы. В этом году Скопье - в десятке городов мира с наихудшим качеством воздуха.

Македонский экоактивист Горьян Йовановски разработал приложение My Air, которое стало одним из самых популярных в городе из-за проблемы загрязнения воздуха. Это позволило ему стать членом Горсовета. Он говорит, что старается изменить ситуацию к лучшему.

Горьян Йовановски , экоактивист и автор приложения My Air: "Скопье расположен в долине, мы находимся в окружении гор, это означает, что циркуляции воздуха здесь не так много. Особенно во время зимы, когда происходит температурная инверсия и все загрязняющие вещества, которые генерирует промышленность, дома, машины, не могут покинуть долину. Пространство начинает заполняться и становится похоже на кипящий котел. Ситуация затем усугубляется до тех пор, пока не пройдут дожди, либо не подует ветер, чтобы очистить воздух".

Скопье - промышленный город. Его население составляет 700 тысяч человек, здесь находится много заводов, построенных во время коммунистического режима, когда стандарты по защите окружающей среды не принимались во внимание. Сегодня промышленные предприятия в городе работают без необходимого контроля соблюдения стандартов.

Горьян Йовановски: "Мы закрываем глаза на промышленность, деятельность этой сферы во многом не регулируется и не контролируется. Только на нескольких предприятиях установлены системы круглосуточного мониторинга.Но многие предприятия не контролируются на регулярной основе, можно сказать, что наша промышленность совсем не контролируется".

В ЕС с пристальным вниманием следят за проблемой загрязнения воздуха в Скопье. В ряде докладов о ситуации отмечается, что там не применяются законы, необходимые для достижения целей Зеленой повестки для Западных Балкан.

Горьян Йовановски: "У нас есть законы, которые не выполняются. Есть законы, которые не соответствуют реальности и их нужно изменить, чтобы улучшить. Существует системная проблема -- есть люди, которые некорректно выполняют свою работу и, конечно, не применяют действующие законы, либо даже не пытаются их улучшить".

Борьян Йовановски, Euronews: "Политические партии как левого так и правого спектра, которые находились у власти в течение последних двух десятилетий, не смогли справиться с этой проблемой. Единственная надежда граждан сегодня, что переговоры о вступлении в ЕС заставят политических лидеров действовать".