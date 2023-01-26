Отношения между Белградом и Приштиной: жалобы косовских сербов

Косовские сербы жалуются, что косовские пограничники нарушают достигнутое при посредничестве ЕС соглашение между Белградом и Приштиной по вопросу автомобильных номеров.

В четверг в Косово побывал спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, он предупредил, что та страна, которая откажется от европейских предложений, столкнется со снижением поддержки Евросоюза.

Местные активисты говорят от отсутствии четких разъяснений. Комментирует Милица Андрич Ракич из НПО New Social Initiative:

"В течении последних месяцев у нас не было понятной информации о том , что конкретно выполняется. Предположим, что косовское правительство продолжить нарушать соглашение несмотря на критику со стороны ЕС и США. Но мы до сих пор не знаем критериев , по которым принимается решение о том, чтобы пропускать или не пропускать машину".

Обстановка в регионе резко обострилась в начале декабря из-за решения косовского руководства запретить сербские автомобильные номера. Вашингтон призывает Приштину осуществить создание ассоциации полуавтономных муниципалитетов с сербским большинством, предусмотренное по соглашением 2013 года.

Политолог Неджмедин Спахиу говорит: "На самом деле проблема заключается не в номерах или каких-то других вторичных вопросах, проблема заключается в стремлении косовского и сербского правительств контролировать север Косова, так, чтобы в тексте окончательного варианта соглашения получить определенные преимущества".

Спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак сообщил, что Евросоюз намерен создать специальную мониторинговую комиссию, которая будет следить за выполнением соглашения, после того как оно будет подписано всеми сторонами.