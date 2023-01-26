Париж отзывает посла в Буркина-Фасо после предъявленных в четверг властями требований, чтобы размещённый здесь французский контингент покинул страну и был заменён посол, работавший в Уагадугу с 2019 года.

Несколько дней назад захватившая власть хунта денонсировала соглашение 2018 года о статусе французских сил. На сворачивание иностранному контингенту дали месяц.

В столице Уагадугу многие не скрывали радости.

"Государство, называющее себя суверенным, должно быть способно само себя защищать. Другая армия не должна приходить и защищать нас", - говорит студент Бертран Губа.

"Учитывая решимость нашей армии, а также большое количество VDP (добровольцев для защиты Отечества - прим.ред.), которых набрало правительство, мы считаем, что уход французской армии не представляет проблемы для нашей страны", - добавляет житель Уагадугу Иссуф Зонго.

"Если война с терроризмом закончена, тогда можно разрешить Франции уйти. Но в данный момент разве мы готовы? Разве мы сами справимся с террористами, без французской армии?" - задаётся вопросом другой столичный житель Ибрагим Тапсоба.

Наблюдатели отмечают, что за последние недели власти Буркина-Фасо взяли курс на сближение с Россией. По мнению многих, французский спецназ здесь заменять боевики ЧВК "Вагнер".