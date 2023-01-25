США поставят Украине танки M1 Abrams вслед за немецкими Leopard 2

Вашингтон планирует направить Киеву несколько десятков танков M1 Abrams. Об этом пишут сразу несколько СМИ со ссылкой на чиновников США.

Считается, что параллельная отправка американских танков была одним из условий Германии для согласия на снабжение ВСУ танками Leopard 2.

При этом Белый дом и Пентагон пока хранят молчание.

Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона:

— Мне не о чем объявить сегодня в отношении M1. Как мы и говорили все это время, мы продолжаем вести очень активный диалог с Украиной и нашими международными союзниками и партнерами, чтобы сосредоточиться на их нуждах в ближайшее время. Но мы также будем продолжать обсуждать, что им может понадобиться в средне- и долгосрочной перспективе.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, "зеленый свет" на поставку Киеву "Леопардов" Берлин дал накануне. Речь идет о как минимум 14 танках Leopard 2A6 из запасов Бундесвера.

При этом, как ожидается, Германия планирует предоставить разрешение на экспорт такого рода техники из других стран, в частности, Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что таких поставок должно быть больше, так как необходимое Киеву количество танков у союзников есть.

Дело не в пяти, десяти, или пятнадцати танках. Потребность большая. Мы каждый день делаем все необходимое, чтобы восполнить дефицит. И я благодарю каждого, кто нас в этом поддерживает. Однако дискуссии должны заканчиваться решениями. Решениями о реальном укреплении нашей обороны против террористов Владимир Зеленский президент Украины

В Кремле считают, что поставленные Украине танки "будут гореть", и в вопросе достижения целей Москвы они ничего не изменят.