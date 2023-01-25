На первом этапе Украина получит 14 танков "Леопард" из запасов бундесвера

Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии, официально подтвердил намерение поставить Киеву танки "Леопард". На первом этапе Украина получит 14 танков из запасов бундесвера.

Шольц, после нескольких недель давления как внутри страны, так и за ее пределами, объяснил депутатам Бундестага изменение своей позиции и цели отправки этих танков.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ: "Наша цель — оперативно собрать два танковых батальона вместе с нашими союзниками. Есть много стран, которые хотели бы их поставить, и мы будем координировать это и привлекать их, чтобы это происходило шаг за шагом". "Мы обеспечим обучение, логистику, боеприпасы и техническое обслуживание систем и, как я уже сказал, предоставим странам-партнерам возможность осуществлять поставки".

В Киеве приветствовали заявление Шольца.

"Искренне благодарен канцлеру и всем нашим друзьям в Германии", - написал, в частности, в Twitter украинский лидер Владимир Зеленский, который долгое время просил о поставках западных танков.

'"Спасибо Вам, Олаф Шольц. Решение об отправке "Леопардов" в Украину — большой шаг к тому, чтобы остановить Россию. Вместе мы сильнее", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Реакция России не заставила себя ждать.

"Главное - это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины. Это еще одно заблуждение, довольно глубокое. Я повторяю, эти танки сгорят так же, как и все остальные", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

По словам посла России в Германии, выбор Берлина "означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности" за преступления нацизма во Время Второй мировй войны.