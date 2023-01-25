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Новая Зеландия

У Новой Зеландии новый премьер-министр

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 Euronews
Крис Хипкинс приведен к присяге в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии
Крис Хипкинс приведен к присяге в качестве 41-го премьер-министра Новой Зеландии   -   Авторское право  Mark Mitchell/New Zealand Herald

41-й премьер-министр Новой Зеландии приведен к присяге.

Крис Хипкинс пообещал вернуться к основам и сосредоточиться на экономике и на том, что он назвал "пандемией инфляции".

Времени на раскачку у новоиспеченного премьера не так много, в октябре в стране пройдут всеобщие выборы.

И, по данным опросов, его лейбористская партия уступает позиции консервативной оппозиции. Хипкинс пришел к власти после неожиданной отставки Джасинды Ардерн, которая объяснила свое решение "отсутствием сил" дальше продолжать возглавлять правительство.