У Новой Зеландии новый премьер-министр

41-й премьер-министр Новой Зеландии приведен к присяге.

Крис Хипкинс пообещал вернуться к основам и сосредоточиться на экономике и на том, что он назвал "пандемией инфляции".

Времени на раскачку у новоиспеченного премьера не так много, в октябре в стране пройдут всеобщие выборы.

И, по данным опросов, его лейбористская партия уступает позиции консервативной оппозиции. Хипкинс пришел к власти после неожиданной отставки Джасинды Ардерн, которая объяснила свое решение "отсутствием сил" дальше продолжать возглавлять правительство.