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Новая Зеландия

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уходит в отставку

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 Yulia Gritsay
Джасинда Ардерн обнимает своего партнера Кларка Гейфорда после объявления об отставке. Напье, Новая Зеландия. 19 января 2023.
Джасинда Ардерн обнимает своего партнера Кларка Гейфорда после объявления об отставке. Напье, Новая Зеландия. 19 января 2023.   -   Авторское право  Mark MItchell/New Zealand Herald via AP

Жители Новой Зеландии с удивлением встретили новость об уходе в отставку премьер-министра страны Джасинды Ардерн. В четверг глава новозеландской Лейбористской партии объявила, что у неё больше "нет сил" возглавлять правительство и переизбираться на новый срок.

На пресс-конференции Джасинда Ардерн призналась, что её "сильно измотали" шесть лет в должности премьер-министра, и отметила, что "отдала Новой Зеландии всё, что могла".

В мае 2020-го Джасинду Ардерн назвали самым популярным премьер-министром в Новой Зеландии за последние сто лет. Она руководила страной во время пандемии и терактов в Крайстчерче. Политик стала первой главой правительства в истории Новой Зеландии, выступившей на гей-параде. При ней в стране были легализованы аборты.

Но на фоне ухудшения экономической ситуации рейтинг Джасинды Ардерн стал падать.

Вот, что говорят об отставке премьера местные жители:

"Для меня как для владельца бизнеса это прекрасный день. Ограничения, дополнительные требования и налоги на бизнес, которые были введены, почти полное отсутствие иммигрантов — сделали нас всех беднее".

"Думаю, она была прекрасным лидером. Я очень расстроена её отставкой".

"Ей пришлось нелегко: ковид появился из ниоткуда, плюс террористический акт в Крайстчерче".

"Думаю, пора заканчивать", — такими словами Джасинда Ардерн завершила свое выступление на пресс-конференции в четверг. Её последним днем в должности премьер-министра станет 7 февраля.

По словам Джасинды Ардерн, после этого она планирует проводить больше времени с четырехлетней дочерью и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.