Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн уходит в отставку

Жители Новой Зеландии с удивлением встретили новость об уходе в отставку премьер-министра страны Джасинды Ардерн. В четверг глава новозеландской Лейбористской партии объявила, что у неё больше "нет сил" возглавлять правительство и переизбираться на новый срок.

На пресс-конференции Джасинда Ардерн призналась, что её "сильно измотали" шесть лет в должности премьер-министра, и отметила, что "отдала Новой Зеландии всё, что могла".

В мае 2020-го Джасинду Ардерн назвали самым популярным премьер-министром в Новой Зеландии за последние сто лет. Она руководила страной во время пандемии и терактов в Крайстчерче. Политик стала первой главой правительства в истории Новой Зеландии, выступившей на гей-параде. При ней в стране были легализованы аборты.

Но на фоне ухудшения экономической ситуации рейтинг Джасинды Ардерн стал падать.

Вот, что говорят об отставке премьера местные жители:

"Для меня как для владельца бизнеса это прекрасный день. Ограничения, дополнительные требования и налоги на бизнес, которые были введены, почти полное отсутствие иммигрантов — сделали нас всех беднее".

"Думаю, она была прекрасным лидером. Я очень расстроена её отставкой".

"Ей пришлось нелегко: ковид появился из ниоткуда, плюс террористический акт в Крайстчерче".

"Думаю, пора заканчивать", — такими словами Джасинда Ардерн завершила свое выступление на пресс-конференции в четверг. Её последним днем в должности премьер-министра станет 7 февраля.

По словам Джасинды Ардерн, после этого она планирует проводить больше времени с четырехлетней дочерью и выйти замуж за своего многолетнего партнера, телеведущего Кларка Гейфорда.