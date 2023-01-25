Венгры пересекают границу в поисках недорогого топлива и дешевого сыра

Вдоль венгерской границы процветает топливный туризм. На заправочной станции в Штурово, Словакия, за те несколько часов, что наша команда находилась там, появились десятки автомобилей с венгерскими номерами. Штурово — ближайший город к венгерскому Эстергому. Их разделяет мост через Дунай. Многие приезжают сюда не только за топливом, но и за покупками. Инфляция в Словакии хоть и высокая, но все же ниже чем Венгрии.

"Мы переходим границу, потому что бензин здесь дешевле. Когда двадцать с лишним лет назад открыли этот мост, было то же самое. И я вам скажу, что мы приехали сюда не только за бензином, мы еще и сыр здесь покупаем. Он дешевле", - объясняет мужчина корреспонденту Euronews.

"У нас деловая поездка в Штурово, и мы подумали, что совместим ее с обедом и покупками. Ну, а потом, нам было любопытно посмотреть, что там с ценами на топливо, насколько они интересные. Разница в пересчете на евро - около 10 евроцентов. Я залил дизель. Очевидно, что обменный курс сейчас немного лучше, так что и выгода небольшая есть", - сказал другой мужчина.

Едут заправляться не только к словацкой границе. Из расположенного на юге Венгрии городка Кюбекхаза, где проживают всего 1600 человек, направляются за бензином в соседнюю Румынию. Так во всяком случае поступают сотрудники муниципалитета. На поездку уходит около получаса, но оно того стоит. Мэр города - оппонент премьера Виктора Орбана.

Роберт Молнар, мэр Кюбекхаза: "Как глава муниципалитета, я не могу тратить деньги впустую, как это делает наше правительство. Поэтому мы решили, что поедем из Кюбекхаза на заправку рядом с небольшим городком в Румынии. Там литр бензина дешевле. В пересчете на евро на 25 евроцентов. Нам приходится заправляться 2-3 раза в месяц, но это имеет смысл".

Власти утверждают, что инфляция в Венгрии, а она 25%, столь огромная из-за санкций ЕС введенных против России. Между тем в соседних с Венгрией странах ЕС - Словакии, Румынии и Хорватии топливо, а также многие продукты питания дешевле.

Нора Шенуда, Euronews: "Тот, кто заправляет свой автомобиль в Словакии, а не в Венгрии, может сэкономить около 8000 форинтов. Это примерно 20 евро. Опыт показывает, что за топливом и покупками стоит ехать в соседние страны в пределах 30-40 километров от венгерской границы. "