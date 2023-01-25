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Дания

Дания: "нет" отмене Дня всеобщей молитвы

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 Глеб Шатуновский
Протест в Копенгагене
Протест в Копенгагене   -   Авторское право  screen grab DKTV2 / EBU

Протест против планов датского правительства отменить выходной день для праздника, известного как Сторе Бедедаг или День всеобщей молитвы, прошел в Копенгагене. 

Соответствующий законопроект был внесен в парламент во вторник.

Левоцентристское правительство Метте Фредриксен мотивирует свое решение желанием сэкономить около 3 миллиардов крон в год для оборонных нужд, что стало особенно актуальным на фоне российского вторжения в Украину.

Согласно опросам, законопроект поддерживают лишь 27% датчан. Всего в Дании 11 государственных праздников. День всеобщей молитвы отмечается в четвертую пятницу после пасхи.