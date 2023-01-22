Снежный фронт ударил по Германии и Хорватии

Сильный снегопад на Юго-Западе Германии обернулся серьёзным проблемами для автомобилистов. В ряде районов дорожные службы не успевали расчищать проезжую часть, некоторые улицы и магистрали были заблокированы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сааре, где выпало около 20 сантиметров снега: грузовики здесь с трудом преодолевали даже небольшие подъёмы, а водители легковых автомобилей часто не справлялись с управлением. По данным полиции, непогода привела к десяткам ДТП. Восемь человек пострадали.

На западе Хорватии некоторые районы столкнулись с транспортным коллапсом из-за метелей и сильного ветра. Был закрыт проезд по целому ряду дорог и прервано паромное сообщение. Сильный снегопад прошёл в Лике и Далмации. На побережье ураганные порывы ветра валили деревья, сообщается о повреждённых автомобилях.

Зимняя погода наступила после нескольких дней проливных дождей, из-за которых остаётся высоким уровень воды в реках, а некоторые населённые пункты подтоплены.