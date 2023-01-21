Польшу замело, Балканы затопило

Из-за сильных снегопадов в Польше на дорогах погибли по меньше мере 2 человека. Около 300 тысяч жителей страны остались без электричества.

Сообщается о задержках поездов. Сотрудники экстренных служб совершили больше 2600 выездов.

Во многих местах ремонтным бригадам трудно добраться до места аварии из-за состояния дорог. Особенно сложная ситуация сложилась в Малопольском, Подкарпатском и Люблинском воеводствах.

Проливные дожди привели к подъёму уровня воды в реках Сербии, Боснии, Черногории, Косова и Албании.

В пятницу во многих районах упала температура, и дождь сменился снегом. Размыло дороги, не обошлось без повреждения электросетей. Отмечаются проблемы с питьевой водой. Десятки людей были эвакуированы.

К северо-востоку от Тираны местная энергетическая компания была вынуждена открыть шлюзы на переполненных водохранилищах, затопив сельскохозяйственные угодья.

Власти Албании подключили военных к ликвидации последствий непогоды.