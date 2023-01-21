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Великобритания

"Принес извинения и готов заплатить штраф": британский премьер наказан за нарушение ПДД

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 Михаил Саленков
Риши Сунак стал вторым премьером, который был оштрафован полицией
Риши Сунак стал вторым премьером, который был оштрафован полицией   -   Авторское право  Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак оштрафован за то, что ехал в машине, не пристегнув ремень безопасности.

Полиция графства Ланкашир на северо-западе Англии выписала главе британского правительства штраф, размер которого не уточняется. 

Наказание за такое правонарушение в Великобритании составляет 100 фунтов (ок. 115 евро), но может возрасти до 500 фунтов, в случае если нарушитель обратится в суд, но в итоге все же будет признан виновным, уточняет Би-би-си. 

В офисе премьера сообщили, что Сунак "полностью признал свою ошибку, принес извинения" и готов заплатить штраф.

Премьер-министр отстегнул ремень безопасности, находясь в двигавшемся по дороге автомобиле, во время съемок промо-ролика для соцсетей о программе британского правительства по развитию регионов.