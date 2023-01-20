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Германия

"Решающий момент" для усиления военной помощи Украине

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 Ирина Шелудкова
Украина просит не медлить с предоставлением помощи
Украина просит не медлить с предоставлением помощи   -   Авторское право  Michael Probst/AP

На авиабазе Рамштайн в Германии министры обороны стран НАТО обсуждают вопросы, посвященные усилению военной помощи Украине. Киев просит предоставить тяжелые танки западного образца, в частности немецкие Leopard 2. Но экспорт такого оружия из соседних стран должен одобрить Берлин. 

Заседание открыл министр обороны США Ллойд Остин, который заявил о решающем моменте и призвал коллег не медлить c расширением помощи. По его словам, Россия проводит перегруппировку, набирает войска и пытается перевооружиться.

"Последний пакет американской помощи помогает Украине восполнить острую необходимость в оружии и боевых машинах.  Поэтому мы предоставим еще 59 БМП Bradley, 90 БТР Stryker, 53 бронемашины MRAP и 350 грузовых фургонов  Humvee с дополнительным бронированием", — сказал Остин Ллойд. 

В Киеве заявляют, что Украине потребуются сотни западных танков для будущего контрнаступления против России.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о приоритетах Украины: больше систем ПВО, оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы), также систематические поставки боеприпасов и обслуживание и ремонт вооружения и техники.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи по видеосвязи: 

"В ваших силах сделать принять решение о танках, не вести переговоры о количестве, а открыть основное снабжение , которое остановит зло из России". 

Польша уже заявила, что готова отправить "Леопарды" без разрешения Германии. В ближайшее время Украина получит от Великобритании 14 танков Challenger 2.

В конце своего обращения Зеленский призвал союзников на следующем заседании в Рамштайн обсудить предоставление Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16.