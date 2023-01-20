Встреча в Рамштайне: вопрос по поставкам Украине танков Leopard пока не решен

Запад предоставляет Украине такие виды вооружений, которые должны помочь ей на поле боя в настоящий момент. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"На чем мы сейчас по-настоящему сосредоточены, так это на том, чтобы обеспечить Украину средствами, которые ей нужны для успеха прямо сейчас", - сказал Остин, выступая на американской авиабазе Рамштайн в Германии после встречи контактной группы под председательством США по предоставлению военной помощи Украине.

В то же время министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что решение по поставкам Украине танков Leopard пока не принято. По словам министра, этот вопрос обсуждался. В этом плане есть как сторонники, так и противники поставок.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает дальнейшего развития дискуссии о возможной передаче немецких танков Leopard .

По словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли, нынешняя военная помощь Запада призвана помочь Украине провести успешную наступательную операцию на российские силы.

США ожидают контрнаступления от Украины весной. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин, подчеркнув, что помочь Киеву подготовиться к нему должны союзники.