Буркина-Фасо: протесты против присутствия в стране военного контингента Франции

В Буркина-Фасо растут антифранцузские настроения. Сотни людей, многие с российскими флагами, вышли на демонстрацию в столице страны Уагадугу. Манифестанты выступили против присутствия в Буркина-Фасо военного контингента бывшей колониальной державы.

"Французская армия, убирайся вон!" Такие плакаты держали участники акции.

Сулейман Савадого, участник акции: "Мы, Буркина-Фасо, независимая страна. Мы, Буркина-Фасо - суверенная страна. Мы решили, что мы хотим вести эту борьбу, сражения, что сейчас идут, с хорошими партнерами".

Военные перевороты, которые пережила Буркина-Фасо в 2022 году, обострили отношения между Уагадугу и Парижем.

В Буркина-Фасо, которая не в состоянии обуздать джихадистское насилие на севере страны, в последние месяцы неоднократно подтверждали свое желание укреплять отношения с Россией.