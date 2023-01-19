Грета Тунберг продолжит борьбу с ископаемым топливом в Давосе

В четверг Грета Тунберг возвращается в Давос, где в рамках многолетней борьбы климатическими изменениями и ископаемым топливом проведёт дебаты с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА).

Название дебатов, организованных в 11.15 по местному времени (14.15 по Москве) в рамках Всемирного экономического форума, - "Относиться к климатическому кризису как к кризису". Шведская экоактивистка принимает в них участие наряду с эквадоркой Хеленой Гуалинга из Амазонии, Ванессой Накате из Уганды и Луизой Нойбауэр из Германии.

В повестке дня дискуссии, на которую также приглашен исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, следующие вопросы:

- адекватно ли правительства и компании реагируют на климатический кризис?

- на каком этапе переход к чистой энергии?

- что нужно сделать, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами по Цельсию? - сообщают организаторы.

Четверо молодых активистов приехали в Давос с запущенной на этой неделе петицией, призывающей транснациональные корпорации прекратить добычу ископаемого топлива. К вечеру среды текст собрал более 870 000 подписей.

Euronews продожает прямую траснляцию с Международного экономического форума в Давосе.