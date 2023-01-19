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Россия

Православные христиане отпраздновали Крещение

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 Yulia Gritsay
Освящение воды в храме Троицы Живоначальной в Останкине. Москва, Россия. 18 января 2022.
Освящение воды в храме Троицы Живоначальной в Останкине. Москва, Россия. 18 января 2022.   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/AP Photo

В ночь с 18 на 19 января российские православные отпраздновали Крещение, искупавшись в проруби. В этот день верующие нескольких восточно-христианских стран, включая Россию, отмечают крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан.

В России в Крещенский Сочельник православные ходят в церковь, откуда забирают с собой освященную воду, а в полночь некоторые купаются в проруби. Одним из мест притяжения верующих в Москве стал Останкинский пруд: опуститься в его ледяную воду здесь решили несколько десятков человек.

Между тем православные жители аннексированного Крыма собрались на службу в севастопольской Казачьей бухте. Воздух на полуострове прогрелся до 15 градусов, благодаря чему последовать традиции и прыгнуть на Крещение в море - немного проще, рассказывают местные.

Еще более теплый опыт купания был у прихожан Греческой православной церкви на границе Иордании и Западного берега реки Иордан. Это место, неподалеку от которого река Иордан впадает в Мертвое море, считается третьим по важности в христианстве — после базилики Рождества Христова в Вифлееме и храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Православные Греции, Болгарии и Румынии празднуют Крещение 6 января.