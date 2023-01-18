Поисковая операция в Днепре завершена

В украинском Днепре на месте попадания российской ракеты в жилой дом завершилась поисковая операция, которая продлилась 69 часов. Власти сообщают о как минимум 45 погибших. Травмы получили 79 человек.

По словам мэра города, судьба порядка 25 жильцов неизвестна.

В МВД Украины заявили, что экстренные службы вывезли с места трагедии более 9 тысяч тонн обломков.

Катерину извлекли из-под завалов на следующий день после смертоносной атаки. Найти её мужа и 11-месячного сына спасателям не удалось. Её отец дежурил возле дома. "Каково это увидеть квартиру, которой больше нет, где были мои дети, мой внук, его не стало в один миг... Будь прокляты Путин и вся его собачья свита", – сказал он.

В Москве к памятнику поэтессы Леси Украинки люди стали возлагать цветы и оставлять игрушки в память о погибших в Днепре. У подножия монумента также появилась фотография разрушенной многоэтажки с надписью "Днепр 14.01.2023".

Как сообщает проект ОВД-инфо, у стихийного мемориала задержали четырёх человек.

По последней информации, одну из участниц акции оставили в отделе полиции до утра.

Жители других российских городов также реагируют на произошедшее.

Еврокомиссия перечислила Украине первый транш в размере 3 миллиарда евро из пакета макрофинансовой помощи общим объёмом в 18 миллиардов. Во вторник в Брюсселе также обсудили экономические и финансовые последствия войны России против Украины.

Европейские политики продолжают высказываться за создание "Специального трибунала по преступлению агрессии России в Украине" для привлечения к ответственности потенциальных военных преступников. В четверг соответствующая резолюция будет вынесена на голосование евродепутатов.