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мир

Украине нужны танки

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 Euronews
AP/Russian Defense Ministry Press Service
AP/Russian Defense Ministry Press Service   -   Авторское право  AP/Russian Defense Ministry Press Service

Украинские войска готовятся к ближнему бою с российскими под Бахмутом. Восточный прифронтовой украинский город продолжает обороняться; обе стороны полны решимости удержать свои позиции и добиться успеха. 

Для продвижения Украина отчаянно нуждается в танках, о поставке которых уже объявила Великобритания. Польша ранее сообщила о своей готовности отправить роту танков Leopard 2 немецкого производства, но для этого требуется одобрение Берлина. На Всемирном экономическом форуме президент Польши выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

"Давление немецкой политической среды и общественного мнения становится все сильнее и сильнее. Поэтому я надеюсь, что в результате всё это, всеи элементы вместе взятые, приведут к этому очень, очень, очень, очень необходимому решение", - сказал Анджей Дуда.

Другой вид международного вмешательства в войну происходит на украинских ядерных объектах. Атомное агентство ООН (МАГАТЭ) наконец приступило к размещению специалистов на четырёх площадках, чтобы обеспечить их безопасную работу в условиях войны.

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: 

"Мы будем работать рука об руку с принимающей нас украинской стороной, чтобы облегчить некоторую техническую поддержку, доставку оборудования, чтобы убедиться, что все эти объекты [...] могут продолжать работать нормально и без каких-либо проблем".

Украине также нужна помощь в поддержании ее экономики, и это то, что обсуждали министры финансов ЕС. Их цель - найти способы обеспечить долгосрочную и устойчивую финансовую поддержку разоренной войной стране.