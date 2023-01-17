Поставки оружия Украине

Лондон призывает Германию разрешить отправку Киеву современных танков "Леопард-2". Ранее Великобритания первой из западных стран приняла решение передать Украине свои танки, "Челленджер-2".

Пока украинские солдаты широко используют британскую артиллерию, поставки которой также обещают увеличить.

"Мы впечатлены, однозначно. Очень хвалиться и не хочется, но поражены серьёзные цели, и пехота врага, всё нормально, работаем".

Президент Украины благодарит западные страны за новую помощь; о некоторых поставках Владимир Зеленский договаривался с западными лидерами лично.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"То, что произошло в Днепре, то, что Россия готовит новую попытку перехватить инициативу в войне, то, что характер боевых действий на фронте требует новых решений по оборонным поставкам — всё это только подчёркивает, как важно координировать наши усилия, усилия всех участников коалиции по защите Украины и свободы".

Тем временем около ста украинских военных прибыли в США, где должны пройти курс обучения использованию системы ПВО "Пэтриот". О принципиальном согласии передать эти комплексы, чего Киев долгое время настойчиво добивался, было объявлено в конце декабря. А в начале недели в конгрессе заявили, что окончательные сроки поставок зависят только от того, когда украинские зенитчики завершат обучение.

На этом фоне украинские добровольцы эвакуируют мирных жителей их окрестностей Соледара в Донецкой области, который в последние дни стал ареной интенсивных боёв. Сообщается, что в целях безопасности людей вывозят по ночам.