"Давос-2023": война в Украине, рецессия и повышение налогов для богатых

Всемирный экономический форум в Давосе, посвященный в этом году теме "Сотрудничество в раздробленном мире", почти через год после вторжения России в Украину и на фоне растущих опасений рецессии открывает свои двери для мировой элиты.

На карту поставлено так много, что нам действительно необходимо найти решения по войнам и конфликтам. Мы также должны избежать того, чтобы у нас не было рецессии и десяти лет низкого роста, как это было в 1970-х годах Бёрге Бренде президент Всемирного экономического форума

Украинский дом, организованный Фондом Виктора Пинчука, будет представлен в Давосе в пятый раз, но в этом году с акцентом на необходимость вооружений для противостояния российской агрессии.

У нас нет оружия, у нас нет "Пэтриотов", у нас нет других вещей, которые есть в разных странах. Так что оружие — это главный приоритет для нас Светлана Гриценко член оргкомитета "Украинский дом Давос"

В докладе организации OXFAM, опубликованном в день открытия форума, содержится призыв повысить налоги на 75% для богатых людей.

Эта мера призвана уменьшить растущее неравенство и смягчить последствия т.н."поликризиса", вызванного ростом инфляции, пандемией и природными катаклизмамиКовид-19 и таких явлений, как засуха, циклоны и наводнения.

Самый богатый 1% захватил две трети всего мирового прироста богатства с 2020 года. это почти вдвое больше, чем у 99% человечества в плане нового благосостояния за это время Габриэла Бухер исполнительный директор OXFAM

Согласно докладу, ежедневно каждый десятый человек в мире голодает на фоне кризиса стоимости жизни. Тем временем 95 энергетических и пищевых компаний удвоили свои чистые доходы в 2022 году. При этом 84% этой прибыли было выплачено акционерам, а повышение цен было переложено на потребителей. что побудило OXFAM призвать к введению налога на сверхприбыли.