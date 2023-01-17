Новым министром обороны Германии становится Борис Писториус

Новым министром обороны Германии назначен министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус. «Это именно тот человек, который нужен Бундесверу в решающий момент», – преставил нового члена федерального правительства канцлер Олаф Шольц.

Политические оппоненты обращают внимание на нехватку военного опыта у Писториуса: до руководства региональным МВД он был муниципальным служащим, некоторое время занимал пост мэра Оснабрюка. При этом его называли самым популярным министром в Нижней Саксонии. Немецкие издания отмечают, что он наладил хорошие связи с органами безопасности и проявил себя деятельным политиком в решении проблемы приёма беженцев.

Писториус становится преемником Кристины Ламбрех, которая подала в отставку с поста министра обороны в понедельник на фоне серии скандалов. Своё решение она объяснила тем, что, цитата, «пристальное внимание СМИ делает практически невозможным обсуждение проблем военнослужащих, бундесвера и приоритетов в политике безопасности».

Один из последних ярких скандалов вокруг Ламбрехт был спровоцирован её видеообращением по случаю Нового года: на фоне фейерверков министр говорила, в том числе, об Украине, подчёркивая важность личных контактов, которые она наладила благодаря войне.