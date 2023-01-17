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Республика Беларусь

В Минске заочно судят Светлану Тихановскую

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 Андрей Позняков
Светлана Тихановская на Международном экономическом форуме в Давосе
Светлана Тихановская на Международном экономическом форуме в Давосе   -   Авторское право  AP Photo/Markus Schreiber

В Минском городском суде стартовал процесс по делу бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской и других лидеров оппозиционного координационного совета. Их заочно обвиняют по целому ряду уголовных статей, в том числе о госизмене, экстремизме и подрыве национальной безопасности.

Сама Светлана Тихановская находится в Давосе. Она заявила, что не признаёт этот суд:

«Прежде всего, я бы сказала, что это так называемый суд, потому что это не имеет ничего общего с правосудием в нашей стране. Все эти суды – это месть тем, кто выступает против режима Лукашенко или против войны. <...> Поэтому я точно не жду ничего хорошего. Меня приговорят к длительному тюремному сроку. Судья даст мне столько лет, сколько ему прикажут».

Белорусская прокуратура обвиняет лидеров Координационного совета оппозиции в подготовке массовых беспорядков, захвата зданий и организации смены власти неконституционным путём. В совокупности по всем статьям им грозят десятки лет лишения свободы.

Процесс проходит в закрытом режиме и, по словам Тихановской, она не может получить никаких материалов из этого дела. Кроме того, как рассказала бывшая кандидатка в президенты, назначенный ей адвокат не связывался с подзащитной и неизвестно, как именно он сможет представлять её интересы.

Параллельно в белорусских судах идут другие резонансные процессы над журналистами и активистами, в том числе над гендиректором и главным редактором портала Тут.бай Людмилой Чекиной и Мариной Золотовой, а также над руководителями правозащитного центра «Весна» – среди них лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.