Почему Давос так важен: путеводитель по Всемирному экономическому форуму

15:21

Зачем ехать в Давос?

Один из основополагающих принципов ВЭФ - быть беспристрастным, независимым и лишенным особых интересов. Однако зачастую Давос оказывается под огнем критики.

Противники называют самой вредоносной силой в мире форум, на котором часто сопоставляются конкурирующие повестки дня и сталкиваются политическая и корпоративная сферы.

Экономический корреспондент New York Times Питер Гудман, например, в своей книге "Человек Давоса" подчеркнул противоречивость просьбы к миллиардерам и элитам, которых критики обвиняют в создании самых больших мировых проблем, найти пути их решения.

Одним из основных критических замечаний в адрес организаторов мероприятия каждый год является лицемерие, когда на повестке дня стоит климатический кризис, в то время как каждый десятый участник добирается туда на частном самолете.

Может быть, Давос и является "говорильней" для богатых и влиятельных людей мира, но это беспрецедентный форум для дискуссий и дебатов на глобальном уровне, добившийся за свою 50-летнюю историю ряда значительных достижений.

В 1988 году подписанное на встрече соглашение, известное как Давосская декларация, помогло Турции и Греции отойти от грани вооруженного конфликта.

В 1992 году Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк впервые вместе выступили на международной арене в Давосе, что стало важным шагом на пути к прекращению апартеида. В следующем году они получили Нобелевскую премию мира.

В 2000 году в Давосе был создан Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi), который улучшил доступ к вакцинам для миллионов людей. С момента своего создания он способствовал вакцинации 760 миллионов детей по всему миру.