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Почему Давос так важен: путеводитель по Всемирному экономическому форуму

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 Euronews
Давос
Давос   -   Авторское право  Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В понедельник в швейцарском Давосе открывается Всемирный экономический форум. Первый день мероприятия, по традиции, посвящен культурной программе - на вечер запланировано награждение лауреатов премии Crystal Awards. Деловая повестка стартует во вторник.

Тема форума-2023 - "Сотрудничество во фрагментированном мире". В Швейцарии соберутся руководители десятков государств (хотя G7 в этот раз представит только один лидер - канцлер Германии Олаф Шольц) и международных организаций.

17 января ожидаются выступления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Испании Педро Санчеса, сессия с участием президентов Польши и Литвы (к ним присоединится экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская), а также диалог с участием бывшего госсекретаря США, ветерана мировой политики Генри Киссинджера. Россия в нынешнем форуме не участвует.

Euronews будет подробно освещать события форума в Давосе. Следите за нашими обновлениями.

15:21

Зачем ехать в Давос?

Один из основополагающих принципов ВЭФ - быть беспристрастным, независимым и лишенным особых интересов. Однако зачастую Давос оказывается под огнем критики.

Противники называют самой вредоносной силой в мире форум, на котором часто сопоставляются конкурирующие повестки дня и сталкиваются политическая и корпоративная сферы.

Экономический корреспондент New York Times Питер Гудман, например, в своей книге "Человек Давоса" подчеркнул противоречивость просьбы к миллиардерам и элитам, которых критики обвиняют в создании самых больших мировых проблем, найти пути их решения.

Одним из основных критических замечаний в адрес организаторов мероприятия каждый год является лицемерие, когда на повестке дня стоит климатический кризис, в то время как каждый десятый участник добирается туда на частном самолете.

Может быть, Давос и является "говорильней" для богатых и влиятельных людей мира, но это беспрецедентный форум для дискуссий и дебатов на глобальном уровне, добившийся за свою 50-летнюю историю ряда значительных достижений.

В 1988 году подписанное на встрече соглашение, известное как Давосская декларация, помогло Турции и Греции отойти от грани вооруженного конфликта.

В 1992 году Нельсон Мандела и тогдашний президент ЮАР Фредерик Виллем де Клерк впервые вместе выступили на международной арене в Давосе, что стало важным шагом на пути к прекращению апартеида. В следующем году они получили Нобелевскую премию мира.

В 2000 году в Давосе был создан Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (Gavi), который улучшил доступ к вакцинам для миллионов людей. С момента своего создания он способствовал вакцинации 760 миллионов детей по всему миру.

15:19

Кто посещает Давос?

Что общего между Дональдом Трампом, Гретой Тунберг и Элтоном Джоном? На первый взгляд, наверное, ничего, но объединяет их одно - они уже бывали на ВЭФ.

Одна из самых уникальных вещей в Давосе - это люди, которые его посещают. Хотя его часто критикуют как "говорильню" для привилегированных представителей 1% мирового капитала, это также место, куда приезжают люди, пытающиеся влиять на эту элиту, чтобы добиться изменений в глобальном масштабе.

Как правило, здесь можно увидеть мировых лидеров - включая действующего президента США и руководство ЕС и ООН, а также лидеров бизнеса и предпринимателей, выдающихся мыслителей и ученых, руководителей НПО и благотворительного сектора, инноваторов, представителей СМИ, гражданского общества, а также активистов всех вероисповеданий.

И все они находятся в одном месте и в одно время, что открывает беспрецедентный доступ к лицам, принимающим решения на глобальном уровне.

Официальный список гостей часто крайне эксклюзивный и состоит из 2-3 тысяч участников и докладчиков, но сама встреча привлекает тысячи других участников на дополнительные мероприятия.

Компании, а также страны и регионы используют Давос как витрину для продвижений своих концепций и услуг или привлечения инвестиций.

Вдоль Променада, главной улицы Давоса, расположены так называемые "дома", где компании могут арендовать помещения (часто торговые точки, которые сдаются в аренду на неделю) для создания посольств или форпостов для приема посетителей, проведения встреч и других мероприятий. Помимо основных докладов и панелей в конференц-центре Конгресса, это стало заметной отличительной чертой ежегодного форума.

15:18

Форум в Давосе: что это такое?

В любое другое время года Давос ничем не примечателен, кроме того, что это популярный, хотя и довольно скромный, горнолыжный курорт высоко в швейцарских Альпах.

Но на одну неделю в январе он становится центром внимания всего мира, поскольку представители мировой элиты съезжаются в этот небольшой альпийский городок на ежегодную встречу Всемирного экономического форума (ВЭФ). Зачем? Чтобы обсудить будущее направление жизни на нашей планете и насущные проблемы современности.

Так что же такое ВЭФ, что на самом деле происходит в Давосе и почему то, что там обсуждается, имеет столь важное значение?

ВЭФ был основан в 1971 году Клаусом Швабом, швейцарско-немецким экономистом и профессором, для развития глобального сотрудничества по политическим, социальным и экономическим вопросам.

Целью международной некоммерческой организации, штаб-квартира которой находится в Женеве, было объединение государственного и частного секторов для мозгового штурма решений этих глобальных проблем, что остается основополагающим принципом ежегодной встречи и отражено в ее программном заявлении - "Приверженность улучшению состояния мира".

Первая встреча состоялась пять десятилетий назад в конференц-центре в Давосе. С тех пор курорт ежегодно становится центром ежегодного форума.

15:03

Сегодня вечером пройдет награждение лауреатов премии Crystal Awards. Она присуждается выдающимся деятелям искусства и культуры, чей важный вклад в развитие общества оказал ощутимое влияние на улучшение состояния мира и кто наилучшим образом олицетворяет отношение открытости и сотрудничества, являющееся "духом Давоса".

В этом году премии Crystal Award удостоены архитектор, художница и эколог Майя Лин, известная своими работами в области скульптуры и лэнд-арта, американская певица, сопрано Рене Флеминг, а также британский актёр кино и телевидения Идрис Эльба и актриса Сабрина Эльба.