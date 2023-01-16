Эксперт: "Защита Денаро не сработала должным образом"

Джорджа Орланди, Euronews:

- Арест Маттео Мессины Денаро, самого разыскиваемого босса мафии Италии, окажет огромное влияние на будущее Cosa Nostra, одной из самых влиятельных преступных организаций страны. По словам нескольких прокуроров и информаторов, Денаро владеет всей информацией и знает имена тех, кто был причастен к некоторым из самых громких преступлений, совершенных мафией. Мы поговорили об этом с Джузеппе Анточи, который руководит исследовательским центром, занимающимся мафией. Анточи выжил после неудавшегося на него покушения и теперь находиться под постоянной охраной полиции. Послушаем его.

Джузеппе Анточи, руководитель исследовательского центра изучения мафии Fondazione Caponnetto:

- То, что произошло, очень важно с психологической точки зрения, потому что это освобождает людей и склоняет граждан к пониманию того, что они могут доверять государству, что они должны оставаться сильными и действовать как команда, когда дело доходит до сообщения о мафиозных преступлениях. Важно никогда не сдаваться организациям мафиозного типа, потому что они крадут надежды и мечты людей, они контролируют их свободу.

Если Денаро решит сотрудничать с властями, это прольёт новый свет на некоторые важные события, в которых он был замешан. Было бы важно собрать всю информацию о типе защиты, которую Денаро использовал, чтобы жить под прикрытием в последние несколько лет.

Когда такие события, как арест, случаются, это значит, что-то внутри Cosa Nostra не сработало должным образом. Защита Денаро не сработала так, как должна была бы. Это, должно быть, вызвало панику и замешательство внутри организации, и из-за этого преступники, которые всё ещё находятся на свободе, могут совершить новые ошибки, но это также означает, что им придётся реорганизоваться в такой хаотичной среде. Если прокуроры будут следить за всем этим - а они за этим следят - то им может предоставиться прекрасный шанс.