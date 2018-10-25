Италию осудили за жестокое обращение с боссом мафии. Европейский суд по правам человека счёл, что итальянский минюст не защитил главу «Коза ностры» Бернардо Провенцано от бесчеловечного и унизительного обращения за решёткой.
Италию осудили за жестокость к боссу мафии
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Италию осудили за жестокость к боссу мафии
«Босс боссов» был арестован в 2006 году и приговорён к 20 пожизненным заключениям за множество убийств, включая нападеняи на судей. В 2016-м Провенцано скончался от рака.
Итальянские власти резко раскритиковали решение ЕСПЧ. Глава МВД Маттео Сальвини назвал действия суда новым свидетельством «бесполезности европейского балагана».