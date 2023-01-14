Чехия: Андрей Бабиш и Пётр Павел вышли во второй тур выборов президента

Чехия: Андрей Бабиш и Пётр Павел вышли во второй тур выборов президентаКомментарии
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В первом туре выборов президента Чехии победу с незначительным перевесом одержал бывший глава Генштаба Чешской Армии генерал Пётр Павел. За него проголосовали 35,39% избирателей.
Бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, набрал 35% голосов.
Через две недели Павел и Бабиш встретятся во втором туре выборов президента.
Занявшие третье и четвертое место Дануше Нерудова и Павел Фишер объявили, что во втором туре поддержат Петра Павела. Всего на пост главы государства претендовали восемь кандидатов.
Явка избирателей в первом туре составила 68%.