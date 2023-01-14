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Бразилия

Экс-президента Бразилии подозревают в подстрекательстве к беспорядкам

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 Euronews
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару   -   Авторское право  Bruna Prado/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Верховный суд Бразилии санкционировал разбирательство в отношении экс-президента страны Жаира Болсонару. Его имя включено в число фигурантов расследования о недавних беспорядках в столице, когда активисты устроили штурм зданий государственных ведомств. Самого Болсонару, проигравшего на последних президентских выборах, подозревают в подстрекательствах к этим беспорядкам. Хотя формально Болсонару не поддержал действия погромщиков, он неоднократно высказывал сомнения в честности подсчёта голосов.