Погромы в Бразилии: задержан экс-глава Минюста

В Бразилии задержан бывший министр юстиции и начальник столичных силовиков Андерсон Торрес в рамках расследования беспорядков и захвата правительственных зданий сторонниками Жаира Болсонару.

Соратника ультраправого политика арестовали сразу же после возвращения из США, где он находился во время событий 8 января на Площади трёх властей.

Ранее новый глава Минюста Флавиу Дину заявил, что документ, найденный в ходе обысков в доме его предшественника – это "связующее звено" в серии событий между вторым туром и погромами в Бразилиа.

Речь идёт о проекте указа, который мог привести к аннулированию результатов выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Первым о находке федеральной полиции сообщило издание Folha de S. Paulo. Торрес заявил, что цитаты из документа "вырваны из контекста".

Накануне экс-президент Болсонару стал фигурантом дела о беспорядках в Бразилиа.