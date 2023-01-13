В Швеции отметили начало председательства в ЕС

В Швеции, которая в начале января приняла на полгода обязанности государства-председателя Совета Евросоюза, открылась первая вводная встреча, посвященная этому событию. Премьер-министр страны Ульф Кристерссон и правительство пригласили на нее представителей Европейской комиссии во главе с ее председателем Урсулой фон дер Ляйен. Встреча проходит в известном Ледяном отеле в живописном населенном пункте Юккасъярви на севере Швеции, окруженном великолепной природой.

Всего во время председательства Стокгольма в ЕС запланировано около 2 тысяч встреч в Брюсселе и Люксембурге.

Как ранее заявлял шведский премьер, приоритетами председательства Стокгольма являются безопасность, устойчивость, процветание, демократические ценности и верховенство закона.