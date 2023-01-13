Присяжные оправдали Бенжамена Менди

Бенжамен Менди признан невиновным по шести из предъявленных ему ранее семи обвинений в изнасиловании.

Иски против 28-летнего французского футболиста, выступавшего за английский клуб "Манчестер Сити", и его знакомого подали 13 женщин, заявив, что их принуждали к сексу.

При этом отмечается, что присяжные не смогли вынести окончательное решение еще по одному обвинению в изнасиловании и одному обвинению в попытке изнасилования. Повторное судебное разбирательство по этим делам может пройти в июне.

Менди был отстранен от игр на время расследования и судебного разбирательства. Последний раз он выходил на поле в августе 2021 года.