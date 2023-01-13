Джереми Джонси: "Люди выбирают направление после просмотра контента"

Гость очередного выпуска программы "Интервью" - Джереми Джонси, генеральный директор и основатель компании Beautiful Destinations. Он рассказал о точке пересечения соцсетей и индустрии путешествий, о будущем векторе турсектора и о том, почему лучше путешествовать поездом.

Путешествия и технологии

Euronews: "Когда вы впервые задумались о том, что можете сделать путешествия своей профессией?"

Джереми Джонси: "Десять лет назад я начал свой бизнес, но тогда он, если честно, бизнесом не являлся. Все началось с аккаунта в Instagram вскоре после того, как Instagram увидел свет. То есть задолго до того, как там появились вертикальные видео, бизнес-аналитика, до того, как ресурс стал таким, каким мы знаем его сегодня. Я начал общаться с людьми, которые в то время создавали контентную съемку по всему миру, стремясь передать свой взгляд на то, что происходит в повседневной жизни вне каких-либо бизнес-перспектив. Лишь тремя годами позже мы начали монетизировать эти проекты, строить компанию".

Euronews: "Что именно сыграло роль триггера, дало понять, что это увлечение можно монетизировать?"

Джереми Джонси: " Нам очень повезло, потому что Дубай был очень, очень благосклонен к Beautiful Destinations с самого раннего этапа развития нашего бизнеса. С нами связались власти эмирата. Они хотели, чтобы их Совет по туризму первым в мире запустил маркетинговую кампанию с хэштегом. Хэштег #myDubai теперь знают все. Нас привлекли, чтобы мы помогли им провести большую кампанию, нашим первым клиентом был Совет по туризму и отель Бурдж-аль-Араб. Причем в то время мы еще не зарегистрировали бизнес. Я просто размещал посты в Instagram и работал там с людьми, не имея официальной компании. Получив этот проект, мы собрались, зарегистрировали наконец компанию. Так все и закрутилось".

Euronews: "Что стало самым сложным в процессе становления, какой главный урок вынесен?"

Джереми Джонси: "Мы работаем уже 10 лет, так вот отмечу, что первые пять лет эта индустрия была неинтересна. Я встречался, ну или пытался встретиться с лидерами туристической отрасли, которые не понимали роли социальных сетей, не думали, что они могут стать платформой для создания бизнеса. На ранних этапах многие думали, что соцсети - это для детей, для забавы, там можно провести время без какой-либо коммерческой составляющей. У нас ушли годы на то, чтобы пробить этот барьер, начать привлекать людей. В последние два года, после пандемии, бизнес вырос просто колоссально, ведь все больше и больше направлений, отелей, экспертов в сфере туризма осознали, насколько важен интернет-контент, причем не только в социальных сетях. Они поняли, насколько прибыльно инвестировать в эти платформы. Вот таким был наш путь".

Поездка после ролика

Euronews: "Как социальные медиа изменили индустрию путешествий в целом?"

Джереми Джонси: "Ведущие туристические организации рассчитывают, что до 90% путешественников будут бронировать поездки, основываясь на контенте из соцсетей. Многие из нас вдохновляются каким-то направлением после того, как прокрутили ролики в Instagram или зашли в TikTok, увидели кого-то, кто создает интересующий нас контент. Если копнуть глубже, то мы узнаем, причем от таких лидеров, как Google, что до 40% молодых путешественников уже не пользуются поиском или гугл-картами. Они заходят в TikTok или Instagram, а затем вводят хэштеги места или ресторанов, куда хотят пойти и так смотрят видеоконтент".

Euronews: "Статистика говорит, что нужны 400 кликов, прежде чем люди что-то забронируют".

Джереми Джонси: " Именно так. Большая часть искомого контента - это вертикальное видео на Instagram и TikTok. Ведь именно там большинство людей проводит время. И если задуматься, то это вполне логично. Путешествия последние 20 лет организовывались так: вы находили форму бронирования, вводили пункт назначения. Система давала сотни, возможно, даже тысячи ссылок без какого-либо визуального контента.

Сейчас мы живем в мире, где, если вам интересно, вы можете узнать, каково это - завтракать в парижском ресторане. Введите это в поисковую функцию соцсетей и смотрите видеоролики. Это гораздо более захватывающий процесс, он больше способствует покупке, чем просмотр статичной ссылки на веб-странице. Туристическая отрасль, правда, пока сравнительно медленно, осваивает эту тенденцию. Думаю, что в ближайшие 2-3 года мы увидим настоящий взрыв на этом участке".

Словом и делом

Euronews: "Вас называют инициатором экологических перемен. Насколько для вас важна устойчивость?"

Джереми Джонси: "В индустрии путешествий немало вещей, которые необходимо изменить, и я стараюсь громко говорить о том, что мы не можем вернуться к тому формату, который имели до пандемии. Тогда, в 2019 году (а это был 10-й год последовательного роста в отрасли) каждое десятое рабочее место было в сфере путешествий и туризма, каждое пятое новое рабочее место - тоже там. Сектор переживал взрыв, но тогда же был зафиксирован феномен чрезмерной посещаемости. К сожалению, люди ехали в одни те же места, мы наблюдали это в Барселоне, Исландии, Милане и Риме. Тамошние жители говорили, что туристов слишком много, что впечатления путешественников смазаны, что такая практика наносит ущерб городам. Поэтому я считаю, что старый туризм не может стать отправной точкой для размышлений о будущем путешествий. Мы, к примеру, стараемся рассказывать о менее известных направлениях, подталкивая людей к посещению мест, в которых они, возможно, еще не бывали. Социальные сети - прекрасный способ сделать это".

Euronews: " Ваша работа - путешествовать. Насколько осознанно вы - в личной жизни и путешествиях - стараетесь уменьшить углеродный след?"

Джереми Джонси: " Да, стараюсь, и весьма значительно. Огромным стимулом для меня было предложение стать послом Всемирного фонда дикой природы. Первое, чему они меня научили - прежде чем что-то делать, всегда оценивать влияние своих действий. Ведь, не зная, какое воздействие вы производите, вы не можете принять меры по его нейтрализации. У них есть замечательный калькулятор углеродного следа. Я сам его использовал. Сайт WWF- Великобританиия я считаю одним из лучших в мире инструментов для оценки личного влияния на окружающую среду. Он описывает решения, которые вы принимаете в своей жизни - будь то энергия, которую потребляете дома, место и способ приобретения товаров и услуг, частота путешествий, то, как вы путешествуете.... Вы вводите данные в калькулятор, и он выдает вам, какие аспекты вашей жизни оказывают самое негативное воздействие. Для таких, как я, заядлых путешественников, было очевидно, что нужно менять способ передвижения. Это может быть изменение класса полета. Если вы перемещаетесь на короткие расстояния, используйте поезда вместо самолетов. Возможно, вы видели, что французы приняли решение приостановить все внутренние рейсы, если по тому же маршруту идет поезд - и так уменьшить влияние полетов. Это та информация, которую я хочу получать, чтобы потом через имеющиеся платформы просвещать людей".