"Keys": новый альбом Алиши Киз – возвращение к истокам

Алиша Киз, обладательница 15 премий "Грэмми", выпустила новый альбом "Keys". Для неё это возвращение в родную стихию.

НОВЫЙ АЛЬБОМ, ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПУТИ

"Для меня, альбом "Keys" - это возвращение домой. Я так это называю, потому что у меня ощущение, что я вернулась к тому, с чего я начинала. Это благородное соперничество с прошлым этапом моего творчества, в нем чувствуется уверенность в себе, и это по-настоящему прекрасно. Композиции очень сильные. Фортепиано восхитительное."

Это восьмой студийный альбом певицы, и это альбом из двух частей: "ориджинал" и семплированные "unlocked" версии. При работе над второй частью альбома Киз сотрудничала с продюсером и аранжировщиком Майком Уиллом.

"Альбом "Keys" повествует о том, что нужно оставить робость и неуверенность позади, о том, как быть прекрасной, величественной, ничем не сдерживаемой. Это о том, что нужно полностью освободиться и стать теми, кем мы на самом деле являемся", – сказала певица Euronews.

Киз презентовала альбом в выставочном центре Дубая в ходе иммерсивного шоу. Концерт прошёл перед живой публикой, но также транслировался онлайн для миллионов зрителей, по телевидению и в формате виртуальной реальности.

"Я выступаю в ночь выхода альбома на разных платформах, то есть выход альбома действительно происходит здесь в Дубае".

Алиша Киз на сцене уже 20 лет: её дебютный альбом Songs in A Minor вышел в 2001 году. Певица рассказала о своем творческом росте: "Когда я только начинала карьеру, я мало в чем разбиралась. Я только делала вид, что знаю, что делаю, но это было не так. Теперь я вижу смысл во всем, что я делаю. Я знаю, что мне нравится, а что нет. Я никому не позволю использовать себя. Мне важно, чтобы у меня было сильное и ясное видение того, что и как я хочу творить".

Всего в мире было продано более 90 миллионов дисков певицы, Алише Киз трудно выделить какую-то одну самую любимую композицию: "_Каждый раз, когда я пою 'Fallin', она обретает новую жизнь, дает новые ощущения. Она вне временных рамок. Она никогда не устареет. Это был один пример. Есть много отличных треков, сложно выбрать. Одна из моих любимых новых песен _–_ 'Wasted Energy'. 'Underdog two' тоже красивая и сильная композиция. А, вот одна из моих любимых, правда она старая _–_ 'I Need You', я не часто её исполняю_".

Во время пандемии певица сблизилась со своими фанатами, она общалась с ними в социальных сетях и на своей канале в Youtube. Вышел документальный сериал "Noted: Alicia Keys The Untold Stories", в котором, в частности, певица делится с поклонниками откровенными беседами со своими родителями.

"Во время пандемии я поняла, что есть прекрасный способ достучаться до людей, даже на расстоянии. Я захотела разобраться в себе и открыться для других, так как теперь я более уверенна в себе, я понимаю, кто я. Я рада, что у нас такая связь с фанатами. Меня уже не тревожит мысль, что надо делиться, надо создавать больше контента. Мне нравится это, я чувствую себя в своей тарелке. Мне приятно, что вы отметили, что мой рост был заметен".

АЛИША КИЗ ПРОТИВ ДИКТАТА КРАСОТЫ

В 2016 году Киз сообщила своим фанатам, что прекратила наносить макияж, поскольку она больше не желает находиться под постоянным давлением и не хочет соответствовать общественным ожиданиям и стандартам красоты, которым якобы должны соответствовать звезды: "Вам нужно найти то, что доставляет вам удовольствие".

"Зачастую мы позволяем нашему окружению диктовать нам, как себя вести, или соцсети определяют наше поведение, конечно же Инстаграм. В нашей голове постоянно какие-то шаблоны и трафареты. А нам нужно погрузиться в себя, открыть себя заново. Теперь я чувствую, что наконец-то познала себя. Я понимаю, это мой мир, это мой выбор. Никто не указывает мне, что делать".

Сегодня Алиша Киз довольна своей внешностью, она пытается вдохновить своих поклонников философией своей собственной линии косметики Key's Soul Care: "Нужно придумывать для себя ритуалы, произносить позитивные утверждения, чтобы понять, как заботиться о себе в мире, в котором вас могут не принимать всерьез. Как убедиться в том, что вы о себе заботитесь?"

Алишу Киз готовится к долгожданным европейским гастролям: "Честно, я так соскучилась по концертам. Это такое особое чувство единения с фанатами. Атмосфера каждого концерта уникальна. Я с нетерпением жду, когда начнется мой мировой тур 2022, когда к зрителю придет не только "Alicia" (альбом, вышедший в 2020 году) и ключи от её вселенной - альбом"Keys". Это будет незабываемо."