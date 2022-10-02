Ближневосточные отели Hilton заботятся об экологии и помогают женщинам в карьере

_Йохем-Ян Шляйффер - президент сети Hilton на Ближнем Востоке, в Африке и Турции, под его контролем - 179 отелей и 30 тысяч сотрудников. Шляйффер рассказал, что собирается за пять лет удвоить региональный портфель, сделав ставку на устойчивые программы гостеприимства и поддержку местных сообществ. _

В поисках зимнего солнца

Euronews: " Какие проблемы возникают в связи со столь быстрым ростом?

Йохем-Ян Шляйффер: "Для нас Ближний Восток - очень интересный рынок, в последние пару лет он стал нашим двигателем роста. Речь идет о рынке, где мы видим, что можем строить больше отелей. Это место, куда люди хотят приезжать. Поэтому мы удвоим наш портфель, даже больше - фактически речь идет об увеличении на 140%. Сегодня под нашим управлением на Ближнем Востоке - более чем 60 отелей. Мы добавляем еще 90. Так что это действительно большой рынок. Самым сложным в бизнесе является кадровый вопрос. У нас создан огромный пул талантливых профессионалов, это - часть нашей корпоративной культуры. Именно поэтому нас часто признают лучшим местом для работы. Мы входим в четверку лучших компаний в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Члены нашей команды обеспечат знак качества, помогая нам расти быстрее".

Euronews: "Европейцы сыграли важную роль в вашем восстановлении после пандемии?"

Йохем-Ян Шляйффер: "Европейские туристы всегда важны в этой части света. Это и традиционные Великобритания, Франция, Италия, Германия, и поднявшиеся после пандемии Чехия и Швейцария. Региональный рынок для европейцев всегда был значим. Думаю, вы знаете, он воспринимается как место зимнего солнца. Люди приезжали сюда именно за этим. Упомянутые страны действительно сделали рывок, развили направление, которое можно посещать круглогодично. После пандемии мы увидели, что люди хотят путешествовать, у многих именно Дубай, Арабские Эмираты были в приоритете".

Разнообразие рынка MENA

Euronews: "А как обстоят дела компании на рынке стран MENA по сравнению с другими?"

Йохем-Ян Шляйффер: "MENA - очень интересный регион, очень разнообразный. Возьмём Северную Африку, Марокко, где мы начали свою деятельность пару лет назад с парой отелей. Там мы действительно быстро растем. Возьмём Египет - мы работаем там уже более 50 лет, там у нас целая история собственная! ОАЭ - наш самый большой рынок в регионе, а Саудовская Аравия - самый быстрорастущий.

В этой части света вообще идет бурный рост. Полагаю, что со временем он только усилится, так как люди хотят приезжать именно сюда. Если сравнить цифры с прошлым годом, то мы увидим, что доходы у нас выросли на 68%, и мы на 4% опережаем 2019 год. Как видите, мы работаем очень, очень хорошо. Этот рынок - еще и важный канал для связи с Европой,.

И экспаты, обосновавшиеся на Ближнем Востоке, и местные жители едут в Европу летом, а зимой возвращаются. Это - еще одна причина иметь наши отели в регионе. Люди познакомятся с предлагаемыми нами брендами здесь и когда полетят в Европу, вновь выберут наши заведения".

Секрет - в команде

Euronews: "Мы записываем интервью в самом новом отеле Hilton в Дубае. По соседству открывается ваш главный конкурент Marriott. У них сходная структура, вас точно будут сравнивать. Чем вы выделяетесь?"

Йохем-Ян Шляйффер: "Ну, это не первый раз, когда у нас по соседству находится отель-конкурент. Мы - гостиничная компания, которой 103 года. Наша отличительная особенность за историю существования - люди которые работают на нас.

Так что, да, мы предлагаем - потрясающий отель, фантастические рестораны, прекрасные места для проведения мероприятий, впечатляющий спа-салон, но самая главное отличие нового адреса заключается в членах нашей команды. Отель открылся пару недель назад, я тут был все это время, и да, у нас просто потрясающие профессионалы. И реакция гостей отличная!"

Комфорт и впечатления

Euronews: "Вы также добились большого успеха с вашей программой лояльности - за 10 лет расширили ее с 36 миллионов до 139 миллионов. Как удалось привлечь столько участников?"

Йохем-Ян Шляйффер: "Программа Hilton Honors - действительно интересна! Сейчас расскажу вам. В 2012 году у нас было 3800 отелей в мире, сейчас их - 6 983. Таким образом, у нас ушло 93 года, чтобы построить 3800 гостиниц и всего 10 лет, чтобы довести их число до нынешнего.

Осваивая новые рынки, мы привлекаем гостей, которые хотят стать членами программы Hilton Honors. Среди преимуществ членства – доступ к отмеченному наградами приложению. которое позволяет вам зарегистрироваться в отеле онлайн, открыть дверь цифровым ключом, минуя стойку регистрации. Важно, что люди хотят примкнуть к программе еще и потому, что у нашей компании - потрясающие партнеры. Например, мы являемся главным спонсором DP World Tour, мы - официальный отель Кубка Райдера 2023 года, еще мы свыше 16 лет сотрудничаем с командой McLaren Racing Formula One. Мы создаем невероятный опыт. Будучи членом Hilton Honors, вы можете получить доступ к впечатлениям, которых не купишь за деньги".

Euronews: "Вы выступили на недавнем саммите Future Hospitality, который проходил здесь, в Дубае. Что вы стремились донести до представителей отрасли?"

Йохем-Ян Шляйффер: "В Дубае собралось инвестиционное сообщество, нынешние и будущие владельцы наших отелей. Мы говорили об управленческих соглашениях. Второй большой темой саммита было ESG, - все, что связано с устойчивым развитием".

Hilton и помощь женщинам

Euronews: "Вы сотрудничаете с социальными проектами Evolvin' Women, SEDRA, пытаясь расширить возможности местных сообществ. Чего удалось достичь на сегодняшний день?"

Йохем-Ян Шляйффер: "Evolvin' Women – программа, позволяющая женщинам, в основном из Африки, набраться профессионального опыта, понять, что такое гостиничный бизнес, потому что обычно наш сектор не рассматривается ими как возможность карьерного роста. Наше преимущество - в том, что мы находимся в ОАЭ, а значит, можем привлекать людей из этих стран, в основном африканцев. В Европе этого не получилось бы. Нам очень приятно за этим наблюдать.

По линии Evolvin' Women мы создаем для стажеров безопасную среду, в которой они могут стажироваться, учиться и в итоге сделать карьеру. Буквально на прошлой неделе я был в одном из наших отелей, где встретил женщину, которая сотрудничает с нами в рамках Evolvin' Women.. У нее в планах - получить у нас максимум опыта и стать впоследствии главным менеджером в своей собственной стране, на родине. Это очень приятно. Есть и SEDRA, еще одна замечательная инициатива, помогающая создать безопасную среду для людей с ограниченными возможностями - так, чтобы они могли получить профессиональный опыт и найти свое предназначение. На прошлой неделе я подписал два контракта с людьми, которые стажировались в наших отелях, с двумя молодыми людьми с ограниченными возможностями, совершенно разными, но нашедшими цель в жизни во время работы в отеле сети Hilton".

Euronews: "Продолжая тему устойчивого развития, которая была на слуху и на саммите, спросим вас о задачах, поставленных на 2030 год. О чем идет речь и как достичь целей?"

Йохем-Ян Шляйффер: "Недавно мы провели исследование среди миллениалов и поколения Z в ОАЭ, спросили, что для них важно на рабочем месте после пандемии. Две трети респондентов сказали, что хотят работать в компании, у которой есть цель. А четверть опрошенных отметили, что мечтают о компании, которая выступает за устойчивое развитие. Как видите, очень важно не только заботиться об окружающей среде, но и привлекать нужных людей. Это две стороны медали.

Что касается экологичности, то напомню: более 90% наших отелей имеют полностью светодиодное освещение, это очень важно для снижения энергопотребления. Но самое главное, и я эти очень горжусь — это сокращение пищевых отходов, экономия, которой добились 95% наших гостиниц. Пищевые отходы - одна из самых больших проблем в мире. Мы пользуемся услугами группы под названием Winnow. Ее программа с опорой на искусственный интеллект помогает поварам ежедневно измерять количество отходов, которые у нас есть, и так двигаться к их сокращению.

В результате всего по этому региону мы сократили отходов, которые эквивалентны 600 (шестистам тысячам) порций. Вот такой огромный объем, который мы убрали из мусорных баков. Нам, я имею отрасль в целом, необходимо больше работать с местными поставщиками. Мы находимся в ОАЭ, а значит, покупаем здешнее. В начале года мы объявили, что закупим 350 тонн местной продукции, на сегодня уже приобретены 291 тон. Это колоссальная экономия, так как мы не возим самолетами".