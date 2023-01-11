Саммит стран Северной Америки: крепкий союз, но с претензиями

В Мехико завершился трехдневный саммит стран Северной Америки, где лидеры США, Канады и Мексики подчеркнули важность партнерства по вопросам торговли, миграции и изменения климата.

Джо Байден заявил, что через несколько дней после введения новой американской иммиграционной политики число нелегалов, пытающихся пересечь границу США с Мексикой, сократилось в четыре раза.

Джо Байден, президент США:

— Мы работаем вместе, чтобы решить эту проблему таким образом, чтобы соблюсти законы нашей страны и защитить права мигрантов, оказавшихся в отчаянном положении. Мы также работаем вместе, чтобы справиться с таким злом, как незаконный ввоз людей и незаконная торговля наркотиками.

Байден также поблагодарил президента Мексики за согласие принять у себя тех, кому будет отказано во въезде в США.

Кроме того, по итогам саммита три страны договорились о создании совместного комитета по импортозамещению в Северной Америке.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики:

— Мы договорились об укреплении наших экономических, торговых и коммерческих отношений, и для этого мы собираемся создать совместный комитет по планированию и замещению импорта в Северной Америке, чтобы мы могли попытаться стать еще более самодостаточными.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подчеркивая наследие торгового соглашения НАФТА, пообещал способствовать процветанию во всем полушарии.

Проще говоря, мы есть и всегда будем сильнее вместе Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Несмотря на кажущийся крепким союз — в отношениях трех стран есть место и разногласиям.

Так, Канада и США недовольны положением электростанций, построенных иностранными инвесторами, в Мексике.

Тогда как, Трюдо и Лопес Обрадор обеспокоены усилиями Байдена по стимулированию отечественного производства в ущерб соседям.