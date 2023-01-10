Саммит стран Северной Америки: Мексика и США укрепят сотрудничество

"Настало время покончить с пренебрежением по отношению к Латинской Америке и Карибам".

Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на встрече с Джо Байденом в Мехико, куда американский лидер прибыл впервые с момента своего избрания.

Страны намерены добиться прогресса в укреплении экономической интеграции, борьбе с наркокартелями и управлении иммиграцией, несмотря на то, что разногласия по поводу энергетической политики Мексики осложняют двухстороннее сотрудничество.

Это включает в себя укрепление наших цепочек поставок, чтобы сделать полушарие еще более конкурентоспособным. И мы также обсудим нашу общую безопасность, включая наши совместные действия по борьбе с чумой фентанила, от которой на сегодняшний день погибло 100 000 американцев, и то, как мы можем решить проблему нелегальной миграции, что, как я думаю, мы вполне в состоянии сделать Джо Байден президент США

Президенты примут участие в саммите стран Северной Америки, во вторник ожидается их трехсторонняя встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Тем временем у посольств США и Канады в Мехико прошли акции протеста. Манифестующие требуют обратить внимание на уровень насилия в их стране, называя происходящее "гражданской войной".

Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2021 году объем товарооборота между странами достиг рекордно высокого уровня, превысив $661 млрд.