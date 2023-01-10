Саммит стран Северной Америки: Мексика и США укрепят сотрудничество

Саммит стран Северной Америки: Мексика и США укрепят сотрудничествоКомментарии
"Настало время покончить с пренебрежением по отношению к Латинской Америке и Карибам".
Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на встрече с Джо Байденом в Мехико, куда американский лидер прибыл впервые с момента своего избрания.
Страны намерены добиться прогресса в укреплении экономической интеграции, борьбе с наркокартелями и управлении иммиграцией, несмотря на то, что разногласия по поводу энергетической политики Мексики осложняют двухстороннее сотрудничество.
Президенты примут участие в саммите стран Северной Америки, во вторник ожидается их трехсторонняя встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Тем временем у посольств США и Канады в Мехико прошли акции протеста. Манифестующие требуют обратить внимание на уровень насилия в их стране, называя происходящее "гражданской войной".
Мексика входит в число важнейших торговых партнеров США. В 2021 году объем товарооборота между странами достиг рекордно высокого уровня, превысив $661 млрд.