Манифестация мигрантов к визиту Байдена

В техасском городе Эль-Пасо на границе с Мексикой около 300 мигрантов вышли на манифестацию в канун визита президента США Джо Байдена. Он направляется в Мексику на саммит, но по дороге остановится в Эль-Пасо.

Несколько дней назад глава Белого дома заявил, что жители центральноамериканских стран, пробравшиеся в США, должны быть высланы обратно: по его словам, Мексика согласна принимать до 30 тысяч депортируемых в месяц. В то же время Байден подчеркнул, что США готовы принимать такое же число легальных мигрантов