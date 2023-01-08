English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Германия приняла командование морской группой постоянной готовности НАТО

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Новый флагман группы, немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания"
Новый флагман группы, немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания"   -   Авторское право  FOCKE STRANGMANN/AFP or licensors

Германия приняла от Нидерландов командование морской группой постоянной готовности НАТО (SNMG1). Это многонациональный отряд из нескольких кораблей, готовых к немедленному реагированию на чрезвычайные обстоятельства.

В прошлом году, после начала войны, группа в боевой готовности была развёрнута в Северном и Балтийском морях для обеспечения безопасности в регионе.

Жанетт Моранг, командующая SNMG1 в 2022 г.:

"После вторжения России в Украину эти силы были задействованы как объединённая оперативная группа очень высокой степени готовности. Теперь их задача — сдерживать Россию, поддерживать уверенность союзников в сплочённости НАТО и в боевых возможностях Альянса в морской войне. Так что в трудную минуту они будут там, где будет необходимо защищать НАТО".

Также с 1-го января Германия приняла командование сухопутной Группой повышенной готовности НАТО. В этом году эти силы, готовые к полному развёртыванию за несколько дней, будут включать не менее 11500 человек. С прошлого года подразделения НАТО перемещены ближе к восточной границе Альянса.