English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Румыния

НАТО обещает не бросать Украину в беде

Access to the comments Комментарии
 Андрей Позняков
Президиум конференции глав МИД стран НАТО в Бухаресте во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом
Президиум конференции глав МИД стран НАТО в Бухаресте во главе с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом   -   Авторское право  AP Photo/Andreea Alexandru

Страны НАТО обещают взять на себя новые обязательства по поддержке Украины перед лицом российского вторжения. Соответствующие документы подписаны в ходе встречи министров иностранных дел в Бухаресте. Вопрос о вступлении Украины в альянс определён как долгосрочная цель, а сейчас альянс намерен уделить первоочередное внимание укреплению противовоздушной обороны, а также защите и восстановлению энергетической инфраструктуры, – пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг:

«Союзники ясно давали понять на протяжении всего заседания, что они готовы и дальше осуществлять поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом, всем тем, что нужно украинцам для самозащиты. Это срочная и на данный момент самая важная задача для союзников».

Западные партнёры Киева обвиняют Москву в попытках подорвать доверие между странами с целью сократить объёмы международной военной помощи Украине. Об этом в своём выступлении говорил госсекретарь США Энтони Блинкен:

«В течение всей зимы и до тех пор, пока это будет необходимо для победы Украины, мы продолжим и расширим оказание силовой, гуманитарной и экономической поддержки Украине. Союзники и партнеры НАТО предоставили ей вооружения на 40 миллиардов долларов и будет ещё больше».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарила партнёров за помощь, но вновь поднял вопрос о предоставлении Киеву современных средств противовоздушной обороны:

«Всё просто: дайте комплексы Patriot как можно скорее, потому что это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное вооружение».

На саммите НАТО также рассматривалось вступление Швеции и Финляндии в альянс. Турция заявила, что достигнут прогресс в вопросе ратификации соответствующего протокола, но придётся поработать ещё, чтобы развеять все сомнения Анкары.