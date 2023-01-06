Минск заявляет о готовности российско-белорусской группировки войск

Белорусское министерство обороны объявило о завершении основного этапа формирования совместной с Россией группировки войск. В ведомстве считают, что она показала готовность к защите Союзного государства. Александр Лукашенко посетил одно из расположений военных и заслушал доклад о прошедших учений по боевому слаживанию частей.

Госсекретарь белорусского совета безопасности Александр Вольфович назвал группировку элементом стратегического сдерживания, который «должен остудить горячие головы на Запасе с его агрессивной политикой» в отношении Москвы и Минска.

В пятницу в республику прибыл очередной эшелон с военной техникой. По официальным данным, в общей сложности в группировку должны быть включены до 8 тысяч российских военнослужащих, около 170 танкой, до 200 бронемашин и десятки тяжёлых орудий. Белорусское руководство неоднократно заявляло, что численность этих войск может быть увеличена в зависимости от развития ситуации.

В Киеве высказывали опасения, что эти силы могут быть использованы для наступления на Украину.