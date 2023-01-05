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США

Джокович пропустит престижные турниры

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 Вероника Доваль
Сербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович   -   Авторское право  Kelly Barnes/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Сербский теннисист Новак Джокович, который отказывается вакцинироваться от коронавируса, скорее всего, пропустит престижные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами весной этого года. Это связано с тем, что американские власти продлили запрет на въезд в страну без прививки от COVID-19 по меньшей мере до 10 апреля.

Год назад Джокович был задержан по прибытии в Австралию из-за отказа от вакцинации, а позже даже депортирован из страны. За последний год серб из-за своей позиции пропустил целый ряд турниров и потерял звание первой ракетки мира.