Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл призвал в четверг к 36-часовому перемирию в Украине в связи с православным рождеством. При этом войну в своём обращение он назвал "междоусобным конфликтом". Но советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своём Twitter назвал РПЦ "военным пропагандистом", призывавшим к геноциду украинцев и отклонил призыв о "рождественском перемирии", который, по его словам, не что иное, как "циничная ловушка и элемент пропаганды".

("РПЦ не является авторитетом мирового Православия и выступает в роли "военного пропагандиста". РПЦ призывает к геноциду украинцев, подстрекает к массовым убийствам и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды".)

В телефонном разговоре со своим российским коллегой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Путина объявить одностороннее прекращение огня в качестве прелюдии к мирным переговорам. Но Путин ответил, что любые переговоры зависят от того, примет ли Украина "новые территориальные реалии", установившиеся после вторжения России.

Тем не мене он поручил министру обороны РФ ввести режим прекращения огня на линии соприкосновения сторон на Украине, призвав Киев последовать его примеру, и дать православным христианам возможность посетить рождественские службы. В декабре президент Украины Владимир Зеленский призывал Россию начать вывод войск к Рождеству. В Кремле на это заявили, что об этом "не может быть и речи".

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Президент РФ Владимир Путин поручил "ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии" фронта в Украине. Об этом предложении сообщила в четверг пресс-служба Кремля со ссылкой на главу государства.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации ввести с 12:00 6 января т. г. до 24:00 7 января т. г. режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон", — говорится в тексте документа, который передает пресс-служба.

Путин призвал украинскую сторону также ответить временным прекращением огня.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова".

В четверг, 5 января Патриарх Кирилл обратился к воюющим сторонам и призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие в Украине, а также в Донбассе и других оккупированных областях Украины, которые в Кремле называют "новые регионы РФ".