Пекин заявляет о манипуляциях и обещает ответные меры

Пекин обещает принять ответные меры в отношении государств, которые ввели ограничения на въезд для граждан Китая. Ранее несколько стран обязали жителей материковой части КНР сдавать ПЦР-тест на коронавирус до вылета.

Официальный Пекин назвал такое решение неприемлемым.

В начале декабря антиковидные ограничения в Китае были ослаблены, в стране резко вырос уровень заражения.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нинг заявила:

"Мы готовы усилить взаимодействие с международным сообществом и работать вместе, чтобы преодолеть пандемию. В то же время мы уверены, что некоторые страны ввели ограничения, которые нацелены только на путешественников из Китая. Для такого решения не хватает научной базы. И некоторые действия неприемлемы. Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по профилактике для достижения политических целей. Мы примем меры в соответствии с принципом взаимности".

Ограничения ввели уже 12 стран мира.

В среду представители стран ЕС обсудят возможность принятия скоординированных мер по вопросу прибывающих из Китая.

Вместе с тем Европейский центр профилактики и контроля заболеваний во вторник опубликовал доклад со своей оценкой. В документе говорится, что всплеск заболеваемости в Китае не должен повлиять на ситуацию в Европе, т.к по мнению экспертов, в Китае сейчас распространяются те же штаммы, что и в Европе.