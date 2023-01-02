В Ватикане началось прощание с Бенедиктом XVI

В Ватикане в соборе Cвятого Петра начинается трехдневное прощание с почетным папой римским на покое Бенедиктом XVI.

Похороны состоятся 5 января после заупокойной службы во главе с нынешним предстоятелем Римско-католической церкви Франциском.

Бенедикт XVI скончался 31 декабря в возрасте 95 лет, он был первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от папского престола.

Католики в Париже в воскресенье собрались в базилике Сакре-Кёр, чтобы почтить его память.

Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году. Он был видным теологом, начал многие реформы в системе церкви, но во время его понтификата разгорелся скандал вокруг случаев педофилии среди священников по всему миру.

"Он был совсем не таким как папа Иоанн Павел II, но что поделаешь, если приходится сменять такого предшественника. Он сделал это со смирением, как человек, трудившийся на ниве божьей. Сделал это благодаря свои талантам, особенно в теологии. Меня всегда потрясало, вам это может показаться смешным, что слушая его, вы всегда чувствовали себя умнее. Он мог объяснить вам таинство веры простыми словами", — говорит священник Стефан Эсклеф.

"Я думаю, что он был слишком консервативным и вел католическую церковь в неправильном направлении. Но это печально, он был лидером", — говорит Кристина Пало из Мичигана.

Бенедикт XVI будет похоронен в крипте под алтарной частью собора Святого Петра.