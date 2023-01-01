В Москве сгорел украинский ресторан

В центре Москвы в первый день наступившего года огнем был практически уничтожен украинский ресторан "Тарас Бульба". Площадь возгорания превысила 180 квадратных метров.

О причине пожара, который удалось потушить сотрудникам экстренных служб, не известно. Расследование обстоятельств произошедшего взяла на контроль Тверская межрайонная прокуратура.

Сообщается, что здание, где находился ресторан, было построено в 1910 году.